Politseinikud ründasid Hollywoodi tähte kumminuiaga Toimetas Triin Tael , täna, 11:01

US actor John Cusack poses during a photocall for the film "Maps to the Stars" at the 67th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 19, 2014. AFP PHOTO / ALBERTO PIZZOLI Foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Scanpix

Hollywoodi näitleja John Cusack jagas Twitteris videot Chicago meeleavaldusest, milles protestiti mustanahalise George Floydi traagilise surma vastu valge politseiniku käe läbi. "Võmmidele ei meeldinud, et ma põlevat autot filmin, nii et nad tulid mulle kumminuiadega kallale. Peksid mu ratast," kirjutas "Elu edetabelite" täht.