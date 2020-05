Inimesed RÕÕM JA MURE: väikeste kolmikute isa jäi ootamatult töötuks Sirje Presnal , täna, 22:19 Jaga: M

HEAD LAPSED: „Nad on üpris rahulikud beebid,“ sõnab Taisiia, kellel enda sõnul ei ole veel isegi unevõlga tekkinud. „Öösel ei ärka nad enamasti kõik korraga, vaid järgemööda. Ehkki on olnud ka nii, et kõik kolm on korraga üleval. Siis on lõbus! Aga õnneks on isa ju ka abiks – aitab riideid vahetada, toita, kussutada.“ Foto: Stanislav Moškov

Kui kõht täis ja mähkmed kuivad, on poisid nagu inglid. Mai alguses sündinud beebikolmikute ema Taisiia tunnistab, et oli valmistunud rängemaks katsumuseks. „Pole hullu, nad on üpris rahulikud, seda juhtub haruharva, et kõik kolm korraga nutavad,“ sõnab ta rõõmsalt. „Meil on ainult kaks aktivisti – Vadik ja Ženja. Vova on rahulikum, sellepärast on võimalik nendega hakkama saada.“