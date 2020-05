90aastaseks saanud Clint Eastwood: „Vananemine võib täitsa lõbus olla, kui võtad seda rahulikult.“ 

Clint ei muretse, et vananemine on tal viimaks ometi natist kinni krahmanud. „Selles vanas rojus on veel elu küllalt sees,“ muigab ta Daily Mirrori intervjuus, vidutades aastakümneid naisi hullutanud silmi. Clint on murdnud nii ekraanil kui ka eraelus palju südameid. Tal on seljataga kaks abielu ja arvukaid armulugusid – kuus naist on talle sünnitanud kokku kaheksa last. Naistemeheaastad on möödas, kuid vanameister näitleb ja lavastab endiselt. Ta tunneb enese proovilepanekust mõnu.