PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 1. juuni 2020 

Seda, mida on edasi liikumiseks vaja, võid teada saada juhuslikult muu jutu sees mõne pealtnäha asjasse üldse mittepuutuva isiku käest.

Vastutuult võitlemisel ei ole suurt mõtet. On asju, mis edenevad vaat et iseenesest, ent on selliseidki, mida sa ka parima tahtmise juures ei saa.