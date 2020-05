Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas esimesed sinised passid kohale jõudsid Tõnis Erilaid , täna, 00:15 Jaga: M

Eesti pass. Foto: ARNO SAAR

„1. juuni õhtul saabus Tallinnasse esimene saadetis Eesti Vabariigi passe. Need on trükitud Inglismaal firmas Thomas de la Rue. Üldse on tellitud miljon passi ja ülejäänud osa peaks kohale jõudma suve jooksul. Passi tahetakse kasutada nii välispassina kui ka sisepassina. Kõigepealt saavad dokumendi need, kes on just saanud täisealiseks, samuti välismaale sõitjad, kel mingit muud välispassi ei ole,“ kirjutab Stockholmi Eesti Päevaleht 1992. aastal.