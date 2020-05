KUULA | Elmar Liitmaa ja näosaate staar Tanel Laidna panid koroonakarantiini järgselt kokku uue bändi 

Ansambli frontman ja vokalist Tanel Laidna on seni laiemat tähelepanu saanud kui telesaate “Su nägu kõlab varsti tuttavalt” viimase hooaja osaleja. Fööniksi kogenuim liige Elmar Liitmaa on eelkõige tuntud kui ansambli Terminaator endine kitarrist. Lisaks Liitmaale ja Laidnale löövad bändis kaasa basskitarrist Valdur Viiklepp, kes mänginud bassi bändis Ziggy Wild ning Ikevald Rannapi koosseisus, ja Ziggy Wildi trummar Henri-Hannes Sell.

Liitmaa sõnul käib Fööniks viimase paarikümne aasta Eesti pop-rokk bändide koorekihi jälgedes, esitades meloodilist eestikeelset rockmuusikat, mida teevad näiteks Terminaator, Smilers ja Tanel Padar and The Sun.

"Meie kandvaks visiooniks põhimõte, et bändi saatel saaks nii jaanipeol karata ja kaasa laulda, kui ka rokiklubis näppu visata," sõnab Laidna.

Liitmaa sõnul võib Fööniksi muusikas leida paralleele ka legendaarse Terminaatoriga. "See on paratamatu, sest ma olen ise Termika eks-kidramees ja kujundasin mitmete aastate jooksul Termika nägu. Teisalt on ka Tanel alati suur Termika fänn olnud," sõnab ta.