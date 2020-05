Esimese teleajakirjanikuna nublult intervjuu saanud Taavi Libe: see, kuidas üks meediaväljaanne tema identiteedi paljastas, ei olnud ilus ega eetiline 

Libe juhitud uus muusikasaade “Hitikaart” kaardistab Eesti hitte, mille laulusõnadest võib leida viiteid paikadele Eesti kaardil. Esimeses saates avatakse nublu ja Gameboy Tetrise superhiti “Für Oksana” saamislugu ning sõna saavad nii kultusliku muusikavideo režissöör Marta Vaarik, Oksanat kehastanud Karin Nahkur ning teised projektis osalenud.

Libe sõnul läks päris palju aega, et projektis osalenuid veenda, et nad saatesse tuleks. “Läks aega, et neile selgeks teha, mida ma teha tahan. Just rääkida sellest laulust, fenomenist, muusikalisest poolest, kuidas see lugu sündis ja kuidas see on mõjutanud eesti ja vene kogukondi. Teised olid nõus saates osalema ja kui hakkasin intekaid tegema, siis kõik said aru, et see on äge saade ja lõpuks oli ka nublu nõus osalema. Meil oli äge võttekoht ka, T1 vaateratas. Niiet see on kindlasti kõige kõrgema amplituudiga intervjuu, mis teles on tehtud,” räägib ta.

Libe ei olnud varem nubluga kokku puutunud, kuid talle jäi noormehest väga hea mulje. “Minu jaoks oli see ka esimene põhjalikum kokkupuude nubluga ja kogu selle seltskonnaga. Nublu on tohutult professionaalne artist ja muusik, kelle puhul saab aru, et ta ikkagi on väga läbi mõelnud selle, mis ta teeb, mis on tema laulusõnad ja lugude mõte. Tema intervjueerimine oli äge kogemus igal juhul,” nendib ta.

Nublut intervjueerida oli Libe sõnul väga meeldiv ning ta iseloomustab mõminaräpparit taibuka ja professionaalsena. “Ma virutan Marta Vaarikult selle mõtte, aga nublu on nagu Juhan Liiv põhimõtteliselt. Ta on tõesti sõnalises ja muusikalises mõttes ikka täielik geenius. Ma ei ütleks, et ta on tagasihoidlik, pigem kahe jalaga maa peal. Hästi äge on kohata sellist inimest, kes väga hingestatult on läbi mõelnud, mida ta teeb. Oli suur privileeg teda intervjuuerida,” räägib Libe, lisades, et saates kannab räppar siiski endale omaselt maskeeringut.

Kui nublu eesti muusikamaastikul populaarsust kogus, oli inimestel suur huvi, kes on nende suusaprillide taga. Kuigi enamus meediaväljaannetele oli tema tõeline identiteet teada, austati siiski noormehe soovi anonüümseks jääda. Siiski otsustas portaal elu24 ühel hetkel nublu tausta avalikuks teha.

“See on ka üks aspekt, mida ma selles saates põgusalt lahkan. Aga ma arvan, et see ei olnud ilus,” kommenteerib Libe. “Kui ta oli sellise sooviga välja tulnud, et tahab enda tegelikku identiteeti varjata ja tal olid selleks ka põhjused, siis see, kuidas see avalikustamine toimus teatud meediaväljaande poolt, ja mis selle põhjuse taga oli, see ei olnud ilus ja eetline minu arust.”