Endise supermodelli tütar jälestab oma keha 

Sailor Brinkley-Cook (21) kirjutas hiljuti sotsiaalmeedias, et kannatab kehadüsmorfia all. "Olen enese vastu viimasel ajal väga karm olnud. Nutan oma tselluliidi pärast, lasen keharasval oma tuju rikkuda, lähen marru, et ma pole enam nii kõhn kui kunagi. Kehadüsmorfia ja toitumishäirele kaldumine on jälle naasnud."

Maailmakuulsa supermodelli tütrena üleskasvamine pole olnud kerge. "Olin natuke ülekaaluline ja tundsin pidevalt oma ülekaalu survet - mind narriti ja mind vaadati imeliku pilguga. Täitsa jube, kuidas see võib enesehinnangu hävitada," ütles Brinkley-Cook saates "Good Morning America". Tema sõnul polnud emal aimugi, kuivõrd suurtes hingepiinades ta vahepeal oli. Ka sotsiaalmeedia avaldab määratut survet sale olla. Sailor on seni oma fotosid retušeerinud ning ahastanud teiste, täiusliku välimusega tüdrukute pilte vaadates.

Nüüd on Sailor otsustanud ainult tervisele ja heaolule keskenduda. "Jooksen iga päev. Käin kuus korda nädalas jõusaalis. Annan endale kütuseks kaunist toitu. Mul on s***a moodi vedanud, et mul on kaks jalga ja terve keha, mis mind elust läbi kannab," kirjutab kaunitar ning ärgitab ka teisi enesepõlgust lõpetama. "Su keha on imeline."