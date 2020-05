POOLE AASTAGA 44 KILO: Jessica Simpsoni tõhusad salenemisnipid 

Iltalehti teatel on USA laulja, näitleja ja moelooja (39) heitnud ült 44 liigkilo. Tema treener Harley Pasternak rääkis, et koostas Jessicale spetsiaalse salenemisprogrammi, mida hoolikalt jälgides staar võimsalt alla võttis. Simpson sai ülesandeks kõndida iga päev 14 000 sammu. "See pidi olema midagi enamat kui ainult beebikilode kaotamine. Jessica pidi õppima uues kaalus püsim," rääkis Harley E! Newsile. "Seetõttu pole ma äärmuslike dieetide ega jõutrennide fänn."