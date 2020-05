Grimesi ja Elon Muski poja nimi sai lõpuks kirja 

Kuigi Tesla juht (48) ja tema partner (32) panid beebile algselt nimeks X Æ A-12, näitab väljaande The Blast valduses olev sünnitunnistus, et poiss kannab nime X AE A-Xii. Grimes oli ühes sotsiaalmeediakommentaaris väitnud, et sel kujul on nimi lahedamgi, kuid tegelikult pole araabia numbrid California seaduste järgi nimes lubatud. Rooma numbrid, nagu selgub, läksid siiski läbi.