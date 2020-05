PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 31. mai 

Tahad tavapärasest rohkem rahulikult kodus olla, sind võib vallata ka igatsus lapsepõlvekodu ja –sõprade järele. Elurütm on kiire olnud, nüüd tunned soovi turvalisse tagalasse tõmbuda.

Tunned igatsust inimese järele, kes olude sunnil ei saa sinuga koos olla. Või ehk on asi ka tahtmises? Lohuta end sellega, et sul on võimalus olla õhtul seltskonnas, kus sinust vaimustutakse.