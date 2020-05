Sylvester Stallone'i pesamuna sai 18aastaseks 

"Rocky" staar avaldas tähtsa päeva puhul Instagramis fotosid. "Vaadake, kes nii kähku täiskasvanuks sai! Palju õnne, Scarlet!" soovib uhke isa. Sotsiaalmeedias agaralt tegutsev tüdruk on Iltalehti teatel tegelenud kergejõustikuga ja osalenud jooksuvõistlustel.

Scarletil on kaks vanemat õde: Sophia on 23 ja Sistine 21. Lisaks on Stallone'il varasemast liidust 41aastane poeg Seargeoh. Superstaari esikpoeg Sage suri paraku 2012. aastal.