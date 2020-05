Aasta saatejuht Jüri Butšakov: ei ole mõeldav, et auhind on ainult minule 

“Teiselt poolt natuke veider ka, sest nagu auhinnagalal mainisin, ei tee ma mitte midagi üksinda. See on puhas tiimitöö! Eesrindel Piret Laos, Robert Rool ja mina, aga taustal suur ja vägev tiim. Tänu neile “Õhtu” saade nii hästi välja tulebki,” sõnab Jüri. “Ilma nendeta ei oleks seda võitu mitte kunagi tulnud. Mina võtan seda kui auhinda meile kolmele ja kogu tiimile. Ei ole mõeldav, et see auhind on ainult minule, sellesse on andnud meeletu panuse nii Piret kui Robi!”

Saatejuhi rolli juures meeldib Jürile enim see, et “Õhtu” tiimile on antud ainulaadne luba olla eetris täpselt need, kes nad on. “Reageerime asjadele täpselt nii nagu reageerime, ilma mingisuguse ettekirjutuseta. Saame teha sellist saadet nagu meile kolmele meeldib ja seetõttu armastame oma tööd meeletult,” avaldab ta. “Teiseks meeldib mulle tohutult otse-eeter. Olen varem mitmeid aastaid teinud salvestatud saateid ja intervjuusid, aga otse-eetri võlu on imeline: pingelangus pärast saadet on selline nagu oleks suure võistluse maha pidanud. See on väga rahuldust pakkuv ja kui meil on vahepeal väiksed pausid, kus saadet ei tee, tekib meeletu igatsus otse-eetri järgi.”