Kas soovid osta Elvis Presley kubemekaitset? 

"See on ekstravagantne," kinnitab Paul Fraser Collectiblesi juht Daniel Wade. "See on absurdne. See on läbi ja lõhki Elvise moodi." Wade usub, et uus omanik ei suuda vastu panna kiusatusele kubemekaitset laupäeva õhtul kanda. "Olen kindel, et Elvise maagia teeb imet."