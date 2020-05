Ameerika talendisaatest lahkunud kohtunik: õhkkond oli mürgine! 

Nüüd seletas Union ajakirjale Variety, et ta oli rääkinud produtsentidele, mis teda võtteil häirib, kuid tundnud hiljem, et teda hakati pidama tülikaks virisejaks. Näiteks kurtnud Union, et Simon Cowelli sigaretisuits põhjustab tal tõsist allergiat. Ta oli kahevahel, kas seda jutuks võtta: Cowell on talendisaate produktsiooni tähtsaim isik. Gabrielle otsustas siiski suu puhtaks rääkida. Produtsendid aga teatanud: "Mitte miski ei muutu." "Lõpuks olin kaks kuud järjest haiguslehel. Külmetus ei andnud ega andnud järele, sellest sai bronhiit. See kahjustas mu häält ja ühtlasi töövõimet."