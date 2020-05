Inimesed Prints Harryt ja Meghanit kimbutavad droonid Toimetas Triin Tael , täna, 11:00 Jaga: M

Foto: PA Wire/PA Images

Prints Harry ja hertsoginna Meghan on kurtnud Los Angelese politseile, et nende uue kodu kohal sõidavad droonid. Hertsogipaar on häiritud - droonid lendavad madalalt ning võivad endast kujutada terroriohtu.