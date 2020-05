Megan Fox hülgas oma mehe esmakordselt eriti alatul kombel 

Kuid sama aasta detsembris tabas Greeni hirmuäratav insuldilaadne seisund, mistõttu ta oli enam kui pool aastat voodihaige. "Brian ei jaksanud peadki tõsta," rääkis New York Posti allikas. Kevadel sõitis Fox Los Angelesest New Yorki filmi “Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows” võtetele. Sealt naasnuna ilmutas Megan soovi abielule lõpp teha. Augustis 2015 andis ta lahutuspaberid sisse.

Foxi on nähtud juba koos oma ekraanipartneri, räppar Machine Gun Kellyga, kuid Green väidab, et nad on vaid sõbrad. Ent insaiderid pole unustanud, et Megan hülgas oma mehe esmakordselt ajal, mida Brian on nimetanud elu kõige hullemaks, märgib New York Post.