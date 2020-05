Prints William paljastab, et tervisehädast on talle kasu olnud 

Prints Williamilt küsiti dokfilmis, kas avalikkuse ees elamine on temas ärvust põhjustanud. Prints tunnistas, et nii noorpõlves kui ka hiljem on teda aeg-ajalt tõesti pinged painanud - iseäranis enne kõnede pidamist. "Mõtled: "Oi, kõik peab täppi minema, nii palju inimesi vaatab pealt."

Kuid prints leidis närvide rahustuseks ootamatu meetodi. "Ma ei saanud tegelikult toona arugi - praegu kannan kontaktläätsi -, et mu silmanägemine oli hakanud natuke halvenema, aga tööd tehes ma kontaktläätsi ei kandnud. Kõnesid pidades ei näinud ma kellegi nägu ja see aitas mind, sest nägin vaid mingit nägude hämu." Nüüd mõistab William, et see leevendas ärevust. "Sa ei tunne, et kogu ruum sind vaatab."