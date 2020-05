Räppar Reket lõi uues loos käed lauljatar Liis Lemsaluga 

Ka Taavi meelest on Reketiga stuudios lihtne: „Meie musamaitsetel on üsna suur ühisosa ja lugu kirjutatades leiame kiiresti sobiva suuna. Ka „Magad vä?“ idee saime purki ca 3 tunniga. Vaatamata, et tegu on räppariga, on Tomil viimasel ajal palju meloodia ideid, mis kõlavad laulja kõrvadele värskelt. Ja kui teeme salvestuse lõuna ajal, siis on Reket ise ka veel värske, aga kui on hiline sessioon, siis ta magab.“