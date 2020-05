Film PIKKUS POLE OLULINE: milliseid häid lühifilme kodus nautida? Dannar Leitmaa , täna, 11:05 Jaga: M

Kobe Bryant teenis elu jooksul ka Oscari - lühianimatsiooni eest. Foto: NIPI

Need filmid on lühikesed, kuni 40 minutit, koos lõputiitritega. Nagu naljahambad ütlevad, et kui valid mittesobiva filmi, siis saab see vähemalt piisavalt kiiresti läbi, et uue kallale minna. Õhtuleht teeb ülevaate parimatest lühifilmidest, mis on muuhulgas täiesti vabalt internetist nähtavad.