Süüdistus: Harvey Weinstein vägistas 17aastase tüdruku 

Manhattani ülemkohtusse antud hagis süüdistatakse vangistatud tipp-produtsenti nelja aastakümne jooksul toimunud seksuaalkuritegudes. Hagi kohaselt kasutas Weinstein (68) oma võimupositsiooni selleks, et pahaaimamatuid naisi lõksu meelitada ja neid seksuaalvahekorda sundida. Lisaks Weinsteinile süüdistatakse tema venda Bobi, nende stuudiot Miramax ning 1993. aastal Miramaxi ostnud Disney stuudiot, kes olnud Weinsteini kuritegudest teadlikud ning varjanud neid agaralt.

43aastane Tennessee osariigis elav naine ütleb, et oli vaid 17, kui Harvey ta 1994. aastal New Yorgi hotellituppa meelitas. Enda teada pidi neiul olema produtsendiga töine kohtumine. Ent Weinstein kuulutanud: kui tüdruk näitlejatööd tahab, peab ta Harveyt seksuaalselt rahuldama. Süüdistuse kohaselt sundis produtsent tüdrukut esmalt suuseksi tegema ja seejärel vägistas ta. Pärast ähvardanud Weinstein: kui tüdruk sellest kellelegi iitsatama peaks, saavad nii tema kui ka ta pere kättemaksu omal nahal maitsta.

70aastane Ecuadorist pärit naine väidab, et Weinstein ründas teda 1984. aastal Cannes'i festivalil. Produtsent meelitanud dokumentaalfilmide režissööri ametist unistanud naise töökohtumise sildi all oma hotellituppa, surunud ta vastu sviidi välisust, toppinud keele ta suhu ning käperdanud rindu ja jalgevahet. Naisel õnnestus põgeneda ja sõbra numbrituppa varjuda. Weinsteini alluvuses töötanud mees manitsenud ecuadorlannat vaikima, kui too filmivaldkonnas tööd leida tahab.