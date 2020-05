René Vilbre teeb Andrus Kivirähki „Eesti matusest“ filmi 

“„Eesti matus“ on ekraniseering Andrus Kivirähki samanimelisest näidendist, mis publikumenu tõttu on püsinud Draamateatri mängukavas alates aastast 2002 ja saanud sellega Eesti teatri absoluutseks rekordlavastuseks. Hetkel paistab, et on õige aeg see pöörane ja naljakas lugu filmiks vormida. Sel korral on filmi stsenaristiks andekas kirjanik Ott Kilusk,” ütleb produtsent Tanel Tatter.

Žanrimääratluselt on tegemist komöödiaga, mis Kivirähile iseloomulikul moel avab ühel eestlaseks olemise ilu ja valu. “Mida tõsisemalt üht või teist teemat käsitleda püütakse, seda naljakamalt see välja kukub”, ütleb produtsent. Näitlejatest teevad filmis kaasa tõelised Eesti tippnäitlejad nagu seda on Jan Uuspõld, Merle Palmiste, Tambet Tuisk, Peeter Oja, Hilje Murel ja Ago Anderson, aga ka nooremad tegijad Anna Sergejeva, Sandra Ashilevi ja Markus Habakukk.

Üksikuks jäänud taluperemees, kes viimse hingetõmbeni on eestlaste kombel laste nimel jäägitult tööd rabanud, sureb. Sureb muidugi ausa eestlase kombel, käed tööd täis. Kui vanaisa sureb, tuleb ta loomulikult väärikalt ära saata. Sestap sõidab kokku kirev ja koomiline seltskond sugulasi ja tuttavaid. Kurb sündmus kisub peiede käigus vägisi kummaliste juhtumuste ja sõneluste jadaks, kus selgub, kelle esivanemad enim kannatanud, kes kõige õigem eestlane, kas parem maa- või linnainimene, kes kelle naise üle lõi.… ja lõpuks läheb matus mõnusalt pulmadeks üle! “Kuningas on surnud, elagu kuningas“ ehk elu läheb edasi ja matustest pulmadeni on väga väike samm. Ka Eestis!

“Eesti matuse” režissöör Rene Vilbre on olnud “Klassikokkutuleku” triloogia lavastaja. Rene Vilbre sõnul “Eesti matus” filmina kõnnib üsna kõverpidi teid, leidmaks eestlast või eestlust üldse üles!

“Eestlane armastab väga oma lähimineviku kangelasi! Olevikus oleme aga pidevalt mures kuidas teistel tegelikult läheb. Kas meie armas üleaianaaber on rikkam kui mina, kes on must lammas naabri perekonnas või miks minu mees on laisk joodik ja elus, aga naabrinaise kaine mees sureb jalapealt ausat tööd tehes?” selgitab Vilbre. Ta lisab, et kahjuks või õnneks me kõik oleme eestlased ja me oleme senini hakkama saanud! “Anname eestlusele veel ühe võimaluse. Võimaluse enda üle naerda. Võimaluse vaadata ennast läbi kummalise kõverpeegli. Hetkel vist polegi paremat aega.”