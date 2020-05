Robbie Williamsi ämm võitleb agressiivse vähiga 

Varem on Gwen Fieldil (70) diagnoositud nii Parkinsoni tõbi kui ka luupus, jaanuaris aga sai ta uue rusuva diagnoosi: teise staadiumi emakakaelavähk. Ehkki pandeemia ajal on paljude patsientide ravi edasi lükatud, on Ayda ema vähk nii agressivne, et ta käis vahepeal iga päev haiglas.

"Kuna kasvaja oli nii suur, otsustati, et ta vajab kohe keemiaravi ja kiiritust ja lõikust," rääkis telesaadetest "Loose Women" ja "X Factor" tuntud Ayda enda ja Robbie podcast'is "At Home with the Williamses". "Mõtlesin iga päev: "Ega ema [haiglast] viirust külge ei saa? Kas nii see kõik lõpebki?""