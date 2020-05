Aasta seksikaim mees Stefan: see on küll hea viis karantiinist välja tulla! 

Stefan tõdeb, et ei ole jõudnud uut tiitlit veel omaks võtta. „Kõik juhtus nii kiiresti. Ma tulin alles pildile ja juba osalesin „Maskis lauljas“ ning nüüd sain sellise auhinna. Arvan, et see on hea kokkusattumus.“

Airapetjan tunnistab, et ei ole kunagi väga palju seksikuse teemal juurelnud ja ei oska täpselt kirjeldada, mida see tema jaoks tähendab. „Ma ei ole endast mõelnud kui seksikast inimesest. Eks ma olen enesekindel ja ka natuke nägus, aga ma ei tea üldse, mis seksikus on. Olen tavaline mees, keda on kasvatatud nii, et mees ei peagi olema seksikas, mees on mees,“ selgitab ta.

„Olen väiksest peale arvanud, et ei ole ilus poiss, sest oma Armeenia päritolu tõttu olen kogenud tõrjutust. Alles täiskasvanueas mõistsin, et mida vabam oled seesmiselt, seda ilusamaks ja vabamaks hing muutub,“ tunnistas Stefan ka Kroonikale.

Kuna paljud fännid ei ole pimestatud mitte ainult Stefani muusikast, vaid ka tema ilust, on temaga ka flirtida üritatud. „Ikka on ka selliseid fänne, aga kõigiga tuleb sõbralikult ja ilusti läbi käia.“