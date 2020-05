Supervormis Brigitte Susanne Hunt: tänu uuele kallimale olen hakanud sporti nautima 

“Ei ole halb tunne, kui keegi ütleb, et oled kõige seksikaim naine Eestis,” naerab Brigitte. “Loomulikult oli mul hea meel, ehkki viimased pool aastat olen seda ka ise juba tundnud, sest olen õnnelikum kui kunagi varem.”

Naise sõnul on ta ideaalvormi saavutanud tänu oma abikaasakandidaadile. “Indrek on tippsportlane ja tema mõjul tahangi olla parim versioon iseendast, nii füüsiliselt kui vaimselt. Näen, kuidas Indrek teeb päevast päeva trenni, mis teeb teda õnnelikuks, ja mina soovin sama. Mul on hea meel, et just temaga koos olles selle tiitli sain, sest tänu temale olen avastanud sportimise rõõmu, mis on mul terve elu puudu olnud. Poleks uskunud, et mulle nii palju sporti meeldib teha,” kirjeldab ta.

“Hea vormi saavutamine ei ole olnud kunagi mul eesmärgiga võtta alla või treenida endale teatud keha. Pigem olen seda protsessi nautinud ja muutnud elustiili: mulle meeldib väga rulluisutada, tantsida, disc golfi mängida või jooksmas käia. Esimest korda elus ma tõesti naudin trenni. Enne surusin ennast jõusaali, aga tegelikult ma ei ole üldse jõusaaliinimene, pigem teen neid eelpool loetletud asju. Ma ei ole seadnud endale ühtegi eesmärki, ühel hetkel lihtsalt avastasin, et mul on kõhulihased.”

Brigitte arvab, et hea vormini jõudmisel on peamine tervislik eluviis, kaalulangetus on justkui boonus. “Kõige tähtsam on õppida õigesti toituma. Ma võin lõputult süüa, näiteks pole probleemi süüa ära kaks suurt pitsat nii, et silm ka ei pilgu. Seega kaalun ja planeerin oma toitumist, Erik Orgu on mind selles kindlasti palju aidanud. Ja trenn peab sulle meeldima: ära tee seda, mida sõbranna teeb. Kui sulle meeldib kõndida, siis kõnni ja kui meeldib tantsida, siis tantsi. Tean väga hästi seda tunnet: “Ah, pekki, pean jälle trenni minema”, sest olen seda eluaeg tundnud. Nüüd lähen sportima rõõmuga, sest mulle meeldib see, mida teen. Panen näiteks rulluisud jalga, hea muusika tööle ja täiesti märkamatult tuleb 16kilomeetrine ring,“ jagab Hunt oma nippe.