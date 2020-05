Adeele Sepp teisest lapsest: ma ei teadnud, et sünnikaal nii suur tuleb 

Uus ilmakodanik oli 53 sentimeetrit pikk ja kaalus lausa 4610 grammi. Näitlejatar on õnnelik, et ta Mattiase loomulikul teel ilmale tõi. "Nime on laps saanud oma isa Jaan Jaago vanaisa järgi, kelle nimeks oli Matti. Nii nagu esimese lapse Salmeli nimi on tuletatud Adeele vanaema Salme nimest."