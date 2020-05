Inimesed Ingrid Teesalu on kihlatud: see hetk tabas mind nagu välk selgest taevast Kroonika , täna, 07:53 Jaga: M

Ingrid Teesalu Foto: Erlend Štaub

Tähelepanelikud televaatajad on märganud, et juba mõnda aega kaunistab "Seitsmeste uudiste" ankru Ingrid Teesalu (30) nimetissõrme kaunis sõrmus. Ingrid kinnitab, et kihlus oma elukaaslase, Uus-Meremaalt pärit sisekujundaja ja tootedisaineri Keith Orchardiga (34), kirjutab Kroonika.