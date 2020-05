Inimesed Millal oli Edgar Savisaar õnnelik? Siim Kallas pakub, et poliitilisel tõusulainel. Vilja Toomast usub, et vastvalminud Hundisilmal laste keskel Rainer Kerge , täna, 22:30 Jaga: M

Foto: Aldo Luud

Edgar Savisaar on nagu põlismets, nagu 5G-võrk, nagu Rail Baltic, nagu Eesti-Vene piirileping. Vähe on neid, kel pole tema kohta kindlat arvamust, käputäis on neid, kes teda tunnevad. Pühapäeval 70aastaseks saav Edgar Savisaar on elanud poole oma elust avalikkuse teravdatud tähelepanu all. Sellesse aega on mahtunud hiilgavaid triumfe ja masendavaid põrumisi. Millal on aga ta olnud õnnelik? Ja mis ikkagi tegi Savisaarest Savisaare ehk tuhandete poolt jumaldatud ja tuhandete poolt vihatud poliitiku? Siin on mõned pakkumised.