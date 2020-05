Inimesed Edgar Savisaare kaasteelised räägivad sünnipäevalapsest. Ta soov on olla suure võimuga president, ütleb Eiki Nestor. Savisaare armastajaid on rohkem kui tema vihkajaid, nendib Villu Reiljan. Rainer Kerge , täna, 09:52 Jaga: M

20. AUGUST 2015: „Ja siis ta tõusis Vabaduse platsil suure rahvamassi ees kõnetooli. Pärast pikka haigust ja uuesti ellu ärganuna. Ühe jala asemel protees. Ta ütles, et tema tõusis ja tõusku ka teised ... Savisaar oli seal platsi peal tõeliselt õnnelik,“ leiab Heimar Lenk. Foto: Laura Oks

Edgar Savisaar on nagu põlismets, nagu 5G-võrk, nagu Rail Baltic, nagu Eesti-Vene piirileping. Vähe on neid, kel pole tema kohta kindlat arvamust, käputäis on neid, kes teda tunnevad. Pühapäeval 70aastaseks saav Edgar Savisaar on elanud poole oma elust avalikkuse teravdatud tähelepanu all. Sellesse aega on mahtunud hiilgavaid triumfe ja masendavaid põrumisi. Millal on aga ta olnud õnnelik? Ja mis ikkagi tegi Savisaarest Savisaare ehk tuhandete poolt jumaldatud ja tuhandete poolt vihatud poliitiku? Siin on mõned pakkumised.