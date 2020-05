Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti kavandas ja ehitas lennukeid Tõnis Erilaid , täna, 00:09 Jaga: M

„Ehitusel olevaist lennukeist valmivad kaks arvatavasti 20. maiks. Kuue lennuki valmissaamist ei ole oodata enne augustikuud. Ehitustöid venitab asjaolu, et ehitatavad lennukid on tüübilt uued ja nende ehitamiseks (töökojas Peetri tehase ruumides) puuduvad veel vajalikud kogemised,“ kirjutatakse Postimehes 1934. aastal. Tänapäeval on tehas muidugi tuntud kui Noblessner.