PÄEVAHOROSKOOP: reede, 29. mai 

Sinu tegevus on takistatud. Oled sunnitud tempo maha võtma ning tagasi pöörduma probleemide juurde, mida pidasid juba lahenenuks.

Tasub jätkata varem plaanitu elluviimisega. Päris uusi ideid ei õnnestu hästi teoks teha, sest vanad asjad on ju veel klaarimata.

Sulle ei anta eriti võimalust hinge tõmmata – nii töös kui ka eraelus on kohustusi kuhjaga. Vaevalt jõuad mõne edusammu üle rõõmu tunda, kui juba selgub, et on tekkinud uusi ülesandeid.