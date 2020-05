Dilaila kolumn | Kui uued naabrid on vanad tuttavad 

Vähemalt kord nädalas tuleb ämm piima ja mune laenama, kuna tal on kombeks oma kallile (tugevalt ülekaalulisele ja suhkruhaigele) mehele kooki teha. Kuna mu sõbrants ei tarvita ei piima ega mune, sest eksperimenteerib taimetoitlusega, on ta ämm täielikus šokis – ning tuleb nädal hiljem sama palvega tagasi. Pärast kuu aega ukse taga piima küsimas käimist on ta hakanud poega hoopis enda juurde õhtusöögile kutsuma, sest oma kodus ei saavat too korralikult süüa. Kui ta veel teaks, et hoopis sõbrantsi mees on see, kes nende kodus enamasti õhtusöögi eest hoolitseb...