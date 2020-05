GALERII | Erakordne! Tartus toimus lasteaia lõpupidu autodes ja täiesti kontaktivabalt 

Tartu Lasteaias Krõll toimus sel aastal lõpupidu hoopis teistmoodi, sest tavapäraseid üritusi koroonaviiruse tõttu pidada ei saa. 21 lõpetajat koos peredega sõitsid lasteia hoovi, kus kogu pidu toimus täiesti kontaktivabalt. Korraga tuli autost välja vaid üks laps, kes oma tunnistusele järgi tõttas ja sõpradele üle pika aja taas lehvitada sai. See, et pidu toimus autodes, osalisi ei seganud - üheskoos lauldi, tantsiti ja lõpetajatele elati kaasa autosignaalide saatel.

Selleks, et üritus oleks eriti vinge, kaunistati ära kõik autod. "Kellel olid õhupallid, lilled või pildid autodele kleebitud. See andis visuaalselt kindlasti pidulikuma tunde," rõõmustab Signe. Nagu lõpuüritusele kohane, olid ka lapsed ennast üles löönud - tüdrukud särasid ilusates kleitides ja poisid nägid ülikondades eriti soliidsed välja.

"Ma teadsin, et peab olema mingi võimalus, et saaksin lapsed kooli saata. Mu süda ei lubanud üritust ära jätta, sest lapsed väga ootasid pidu. Järsku sähvatas mõte teha lõpurong autodes, sealt hakkas kogu see idee edasi arenema," kirjeldab Signe. Algul hullumeelsena tundunud mõttega tulid kohe kaasa nii rühma meeskond, lasteaia juhtkond kui ka lapsevanemad. "Aitäh kahele tublile isale, kes aitasid meid parkimiskorraldusega, et kõik autod platsile ära mahuksid. Mul oli hea näha, kuidas kõik ühiselt tegutsesid," ütleb Kaasik.