„PORTS POSITIIVSET“ | Kes on Lexberry’s Starry Sky CJ, Dorado ja Pille? 

Noh ja mis siis siin ikka! Aeg on hakata Eestimaa suve nautima. Terve see nädal on olnud soe ja päikseline ning nii peaks see eluolu siin jätkuma ka nädalavahetusel. Ja siis ongi juba esimene suvekuu käes! Aitäh kõigile, kes minu ja Mari saate esimest hooaega vaatasid. Hoian pöialt, et suvel mõlguks teie peas vaid positiivsed uudised ning et teil kõigil tuleks magusalt mõnus suvi. Kohtume sügisel, kui ilmad vihmased ja eluolud ähmased.