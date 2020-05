Kuningakoda tegi hertsoginna Catherine'i asjus erakordse avalduse 

Tatler aga vastas omapoolse avaldusega. "Tatleri peatoimetaja Richard Dennen on veendunud Anna Pasternaki artikli ja tema allikate usaldusväärsuses. Kensingtoni loss teadis juba mitu kuud tagasi, et meil on kavas kaanelugu "Catherine the Great", ning me palusime neilt kaastööd. Väide, et nad ei tea sellest midagi, on absoluutselt vale."