Inimesed Kristel Aaslaid laste saamisest: kogu aeg on ju tunne, et veel pole õige aeg

Mattias Naan ja Kristel Aaslaid Foto: Erlend Štaub

"Sõbrad, kellel on lapsed, ütlevad ikka, et "tehke ära". Aga arvan, et eks seal on ka kasud mängus, lapsevanemad käivad ju automaatselt läbi ainult teiste lapsevanematega," räägib Kristel Aaslaid pere loomisest.