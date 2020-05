Tegu on bändi uue albumi "Notes On A Conditional Form" avalooga. Instrumentaalpala taustal kõlab Thunbergi kõne. Muusikaväljaanne NME nimetab The 1975 uut lugu julgeks ja vapraks sammuks, mis kutsub kuulajaid üles establishment'i vastu mässu tõstma.