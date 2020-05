Grimes ja Elon Musk peavad poja nime võib-olla uuesti muutma 

Kuulus paar andis teada, et nende beebi kannab nime X Æ A-12 (hääldub "eks äšš ei tuelv"). Mõistagi tõusis sellest hirmus kära, paljud uskusid, et Grimes ja Elon blufivad. Kuid ekstsentrikute paar jäi endale kindlaks. Nüüd aga paljastas 32aastane Grimes Instagrami kommentaaris, et beebi nime kirjapilt on nüüd veidi teistsugune: X Æ A-Xii. Tema sõnul näevad Rooma numbrid palju etemad välja, kuid tegelikult ei tohtinud arvu 12 California seadusandluse järgi araabia numbrite kujul lapse nimes kasutada.