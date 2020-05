Eestlanna pürgib maailmakuulsa meestejakirja kaanele: New Yorgi modelliagentuuri omanik usub, et see on täpselt minulik 

Eestlasest ujuja Merle Liivand sõnas Kroonikale, et kui konkurss algas, siis ta polnud ajakirjast väga teadlik, olles seda vahete vahel näinud vaid lennujaamas. Mitmed tema tuttavad soovitasid tal konkursist osa võtta, sest elu on alati muutlik ja kaotada pole midagi.

Merle ütleb konkursi lehel enda kohta, et on esimene inimene, kes ujus merineitsisabaga 10 kilomeetrit. Oma salaandeks peab ta oskust iga olukorraga kohaneda. "Mul on kannatust, et asjad saaks vaatamata takistustele tehtud. Elu on seiklusi ja riskimist väärt."