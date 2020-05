Eleryn on käed löönud Made In Balticsiga, kellelt sai koostöö pakkumise novembris. "Plaadifirma juht Toomas Olljum võttis ühendust, et uurida minu edasiste plaanide kohta. Sõlmisime lepingu veebruaris ning koostöö tiimiga on olnud väga meeldiv. Ma tunnen, et saan neid usaldada ja võtta arvesse nende ettepanekuid ja ideid. Ma olen väga rahul!" rääkis lauljatar.