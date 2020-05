FESTIVAL SINU KODUS: Intsikurmu toimub tänavu telefestivalina 

„Intsikurmu Festival, sellisel moel nagu me seda viimased 7 aastat nautinud oleme, lükkub eriolukorra tõttu järgmisesse aastasse ning toimub taas armastatud kujul 2021. aastal 6.- 7. augustil,“ kuulutasid festivali korraldajad.

„Koostöös juba Instikurmule tuntud partneritega, toome teieni kogu festivali melu, kuid seda uudsel ja tänasele päevale sobilikul moel, riskimata külastajate tervise ja heaoluga. Oodata on nii värsket muusikat, legendaarset Lastekurmut kui ka meeliülendavaid toiduelamusi. Ehedad emotsioonid ja võimsad live-esitused otse Põlva ürgmetsast toome kodudesse koostöös Telia Eestiga. Artiste jagub kolmele lavale ning elamusi nii lavalt kui greenroom`ist vahendab õhtujuht,“ rklaamivad nad.

Intsikurmu Festivali looja Martin Ruus kommenteeris, et nii nagu kõik teised festivalid, olid ka nemad silmitsi probleemiga, kuidas pakkuda festivali külastajatele meeliülendavat kogemust, terviseriske võtmata. „Mõistsime, et peame mugavustsoonist välja astuma ja veelgi loovamalt tegutsema. Kuna on digikultuuriaasta, liikusid ka mõtted selles suunas,“ sõnas ta.