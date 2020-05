Saund VIDEO | Horror Dance Squad avaldas kurja singli Toimetas Terttu Jazepov , täna, 20:22 Jaga: M

Horro Dance Squad Foto: Promomaterjal

Horror Dance Squad avaldas singli “Cancer”.Bändi 2020. aastal avaldatud kolmas singel “Cancer” erineb tugevalt eelmiste lugude “Party All Life” ja “Happy Face” meloodilisest vokaalist ning viib fännid halastamatusse ning kurjemasse maailma.“Lugu räägib konkreetselt oma elust vähkkasvaja tüüpi inimeste eemaldamisest,” selgitab bändi vokalist Karl Mesipuu. “Kuigi laulusõnad võivad mõnele tunduda karmid ning liialdatud, väljendavad need siiski tundeid, millega olen viimase kahe aasta jooksul palju kokku puutunud. Mõnikord võivad inimesed elus pikas perspektiivis halba mõju avaldada ja oluline on endale seda õigel ajal tunnistada ning vastavalt reageerida enne, kui vähk levib ning suuremat kahju tekitab.”“Kui Mikk, Indrek ja Henri meile loo instrumentaale esitlesid, teadsime kohe, et see laul saab olema kurjema ning agressiivsema loomuga kui teised. Õnneks oli Karlil kohe sobiv lüürika välja pakkuda ning teos sündis väga loomulikult. Samuti on meil väga hea meel, e