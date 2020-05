Tohoh! „Teneti“ võtetel lasti õhku päris lennuk 

Nolan rääkis ajakirjale Total Film , et alguses plaaniti stseenis kasutada makette ja eriefekte, aga siis leidsid nad Californias mitmeid vanu lennukeid. "Me lõime numbrid kokku ja saime aru, et päris lennuki ostmine on palju tõhusam."

Režissöör tunnistas, et kuigi tegemist oli impulssostuga, töötas see filmis väga hästi.

Ka näitleja Robert Pattinson meenutas lennukistseeni kui huvitavat kogemust. "Ma ei oleks uskunud, et on olemas võimalus olla stseenis, kus lastakse õhku päris 747. See oli nii julge otsus, et on isegi naeruväärne."