GALERII | Värvilised meenutused muusikutest piltniku fotolaekast 

Õhtulehes töötas Mati Hiis 42 aastat. Ta on pälvinud ka tunnustust, olles Eesti parim spordifotograaf (2003 ja 2007) ja parim loodusfotograaf (2004). Praegu tegutseb Mati vabakutselisena – ta pildistab jalgpalli, teeb kaastööd ajakirjadele Tennis ja Jooksja, fotografeerib loodust ja jäädvustab ka üht muusikasündmuste sarja.

«Ansambli Mobile solistid Marju Länik ja Ahti Nurmis 1980. aastal. Üks selle seeria võte läks Eesti esimesele fotomontaažiga plakatile. Algul selle ilmumine keelati! Trükiloal pidi olema kolm templit: üks filharmooniast, teine ministeeriumi kultuurinõukogust ja kolmas Glavlitist. Kuna kultuurikomisjon käis koos vaid kord kvartalis, siis seda otsust ei jõudnud me ära oodata. Trükiloale löödi mingi tempel, hõõruti see nätsuga tuhmiks, kirjutati peale «Luban!» ja pandi allkiri. Keegi lähemalt ei uurinud. Ühel hetkel otsustas aga komisjon, et paljaste kintsudega tantsutüdrukud ei sobi nõukogude aega ja plakat tuleb ümber teha. Kasutusse läksid siiski trükitud plakatid, sest tulemusi ei kontrollitud. Mobile värviplakat monteeriti trükikojas kokku kolmest suurest slaidist. Ühel olid solistid, teisel ansambel ja kolmandal tantsijad. Kujutage ette, milline käsitsi töö see oli!» Foto: Mati Hiis

«Arvo Pilliroog ja Tiit Paulus. Pildistasime plaadiümbrist nende albumile «Bluus kahele» (1981). See on jäädvustatud Maarjamäe memoriaali serval, suunaga mere poole.» Foto: Mati Hiis

«Selle foto Magnetic Bandist tegin plakati jaoks 1979. aastal. Pildistades tekkis idee kasutada üht spetsiaalset filtrit. Plakatile läks samast seeriast üks teine võte. Tellijaks oli filharmoonia. Tol ajal ei olnud bändidel juriidilist staatust, kõik käis fila kaudu.» Foto: Mati Hiis

«Tegime ansamblist Ruja pilti, mis pidi ilmuma ajakirja Noorus tagakaanel. See oli 1980. aasta kandis. Rock City oli väike laev, millel oli isegi saun. Käisime laevaga merel, aga laine oli nii kõva, et seal pildistada ei saanud. Siis ajasime laeva Pirita jõele ja tegime foto seal.» Foto: Mati Hiis