Maire Aunaste lahkus Kroonikast: ma ei viitsi viissada korda ühe ja sama kuulsusega intervjuusid teha 

Mihkel Raud; Maire Aunaste Foto: Arno Saar

Paljud lugejad ja Maire Aunaste (66) fännid on küsinud, kuhu on kadunud tegusa naise vürtsikad artiklid ajakirjas Kroonika. Alles see oli, täpsemalt eelmise aasta detsembrikuus, kui meelelahutusväljaande lipulaeval oli teatatada häid uudiseid: "Alates uuest nädalast alustab Kroonikas ajakirjanikuna tööd legendaarne Maire Aunaste, kes oli Kroonika esimene peatoimetaja ja pani 1996. aastal kokku ka ajakirja esimese meeskonna.