Brad Pittil susiseb Austraalia telekaunitariga? 

33aastane Renee intervjueeris Bradi (56) jaanuarikuisel ekraaninäitlejate gildi auhinnagalal ning nende vahel sähvivad tulised sädemed on ekraanil selgelt näha. Ka Brad olevat ise tunnistanud, et tal tekkis kaunitariga vapustav klapp. New Idea allikate andmeil on Renee ja Brad suhtlema jäänud ning sellest võib kujuneda midagi enamat - kaunitar olevat täpselt Bradi maitse.