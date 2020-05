Chrissy Teigen laseb oma rinnaimplantaadid eemaldada 

34aastane kahe lapse ema kirjutas Instagramis, et rinnaimplantaadid on teda aastaid truult teeninud. "Aga nüüd mulle aitab. Tahaksin oma suurusnumbri kleidi lukku kinni tõmmata ja mõnusalt kõhuli lamada!"

Teigen lohutab oma fänne, et tema büst jääb alles - "Mul on ikkagi rinnad, ainult et need on puhtast rasvast. Tissid ongi ju peamiselt rasvast. Totakad imelised rasvakotid."