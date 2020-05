Koomik Kevin Hart valetas oma vigastuste suuruse kohta 

Nüüd rääkis Hart Joe Rogani podcast'is, et oli haiglas valetanud oma vigastuse ja valud väiksemaks. "Ma ei tahtnud, et nad teaksid, et mul on valud, sest kartsin, et nad ei lase mul enam jalutamas käia." Koomik seletas, et kõndis tugiraami abil aeglaselt ringi, kuid tundis ülakehas valusid. "Aga ma ütlesin, et häda on jalgades, sest ma tahtsin edasi pingutada."