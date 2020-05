Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Pärnu inseneri artikkel suurt kõmu tekitas 

Dombrovski meelest tehti Eestis venekeelsele elanikkonnale liiga, kutsudes neid häbistavalt migrantideks. Samuti peetavat kõiki eluraskusi just nende süüks. Insener taotles, et Eestis elavate vennasrahvaste esindajaid alandavad artiklid keelataks, ja kutsus EKP keskkomiteed andma neile printsipiaalset parteilist hinnangut. „Me konstateerime, et avalikustamine ja demokraatia ei ole anarhia ega kõikelubatavus,“ väitis Dombrovski.