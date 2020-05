Andrea Bocelli põdes koroonaviirust: see oli nagu õudusunenägu! 

"Meil kõigil oli palavik - õnneks mitte väga kõrge -, me aevastasime ja köhisime. Pidin mitmed kontserdid tühistama... see oli nagu õudusunenägu, sest ma tundsin, et ei kontrolli enam asju. Lootsin pidevalt, et ärkan iga hetk üles," ütles mees.